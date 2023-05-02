У Раді визнали рашизм ідеологією росії та звернулися до світу

Верховна Рада України, продовживши воєнний стан в Україні, ухвалила постанову про заяву ВР «Про використання політичним режимом російської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких» (№ 9101).

За це рішення проголосував 281 народний депутат, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Результати голосування за проект постанови

«У заяві Рада звертається до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав із закликом підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму», — розповідає депутат.

Також Рада засуджує «російський нацистський тоталітарний режим» президента росії влодимира путіна, що використовує ідеологію рашизму, як злочинний.

Крім того, український парламент також закликає міжнародне співтовариство приєднатися до визнання діючого політичного режиму росії злочинним, Російської Федерації — державою-терористом, а дій, вчинених органами держави-терориста та її політичним і військовим керівництвом під час широкомасштабної збройної агресії РФ проти України — геноцидом Українського народу.

ВР закликає міжнародне співтовариство вжити дієвих заходів для притягнення військово-політичного керівництва росії до відповідальності за вчинення проти України та Українського народу злочину агресії, воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

У пояснювальній записці до відповідного проекту постанови зазначається, що ухвалення цієї заяви дозволить сформувати єдиний підхід міжнародних інституцій до визначення російської політики як підґрунтя вчинення нею невиправданої збройної агресії щодо України та сприятиме об'єднанню зусиль для подолання загроз для миру та безпеки. Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

На початку травня минулого року радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк написав, що російська влада офіційно стала автором нової реакційної та людиноненависницької ідеології — рашизму. За словами Подоляка, рашизм відрізняється від нацизму усвідомленою масовою згодою нації на максимально варварські вбивства та руйнування. Своєю чергою президент Зеленський висловив упевненість в тому, що рашизм має програти у цій війні, і ЗСУ щодня наближають вирок для терористів.

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