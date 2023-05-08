Придбання власної квартири: як змінилися ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості

З початку російського вторгнення на територію України ринок нерухомості зазнав значних змін, проте попит на придбання квартир або будинків залишився.



Станом на кінець квітня найвища середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зафіксована у Києві — 84 805 доларів США. Далі йдуть Львівська (57 520 доларів) та Закарпатська (47 107 доларів). Такі дані приводить портал DIM.RIA.

Середня вартість однокімнатної квартири найнижча у Деснянському району (46 941 долар), найвища — у Печерському районі (176 654 долари).

Щодо первинного ринку, то протягом квітня в Україні здали в експлуатацію три новобудови, дві із них у Києві та одна у Львові. Також у квітні відновлено будівництво у дев’яти новобудовах.

Середня ціна за м² на кінець квітня у Києві становить 51 351 грн (враховуючи усі типи квартир за кількістю кімнат). Найнижча вартість м² в столиці у Солом’янському районі — 19 656 грн, а найвища — 227 216 грн/м² у Печерському.

Станом на квітень у Київській області вартість м² стартує від 10 395 грн, найдорожчий м² в області — 132 300 грн.

Раніше повідомлялось, що на початок квітня середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості знизилася.

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