У Києві знизились ціни на нерухомість: яка середня вартість квадратного метра житла

В Києві значно знизилися ціни на квартири в новобудовах. Разом з тим оренда квартир в столиці подорожчала.

Зараз середня вартість квадратного метра нової столичної нерухомості впала з 48 000 до 46 500 гривень. Як і раніше, дорожче вартує житло у середмісті, дешевше у спальних районах.

За період з початку квітня місяця вартість квадратного метра впала більш ніж на 3%, повідомляє finance.ua.

Найдорожче житло продається у Печерському районі. Тут метр коштує загалом 100 600 гривень. На другому місці Подільський район — 67 200 гривень, на третьому Шевченківський район — 61 900 гривень.

Далі йдуть Голосіївський район — 46 300 гривень та Оболонський — 44 700.

Найдешевше житло у Деснянському районі столиці — 34 200 грн.

Порівняно з початком місяця, на 22 квітня кількість київських новобудов, в яких продаються квартири, знизилася зі 189 до 182.

Попри зниження цін, у Києві найдорожчий квадратний метр по всій Україні — ціна квадратного метра 1-кімн. квартири — 1700 доларів.

У Львові за квадратний метр 1-кімнатної квартири просять 1311 дол, в Ужгороді — 1147 доларів.

Найдешевше метр житла коштує в Сумах та Запоріжжі (624 дол. м. кв. та 682 дол. м. кв. відповідно).

Раніше ми розповідали, який треба мати бюджет, щоб придбати двокімнатну квартиру в Києві.

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