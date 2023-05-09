Зміни вже скоро: синоптики розповіли, коли незвична для травня холоднеча зміниться на тепло

Початок травня цього року, як і прогнозували синоптики, не балував українців теплом.

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, вівторок, який розпочався із нічних заморозків, не буде дуже теплим — протягом дня 9 травня температура повітря становитиме в більшості областей України +11+14 градусів. Прохолодніше буде на південному сході та навіть у Криму — до +7+12 градусів, а також у Карпатах та на Буковині.

«Вдень 9 травня в Україні дощів побільшає, очікуються майже повсюди місцями, короткочасні. У Приазов'ї дощі можуть бути сильнішими. На крайньому заході, на Житомирщині та Київщині — без істотних опадів», — прогнозує синоптикиня.

У Києві у вівторок в день потеплішає до +11+13 градусів.

За прогнозами Наталії Діденко, нестрімке, проте все ж потепління, розпочнеться з п'ятниці, 12 травня.

Про те, якою очікується погода до кінця поточного тижня, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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