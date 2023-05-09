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Суспільство та люди

Україна вперше відзначає 9 травня День Європи замість Дня перемоги: що це за свято

10:39 9 травня 2023
Прапор ЄС

Напередодні, у День пам’яті та примирення, президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким щорічно 9 травня в Україні відзначатиметься День Європи.

«Усвідомлюючи європейську ідентичність українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу», — йдеться в документі.

Також визнано таким, що втратив чинність, президентський указ від 19 квітня 2003 року «Про День Європи» — згідно з ним у попередні роки День Європи відзначався у третю суботу травня.

Цей день — державне свято працівників установ Європейського Союзу. Зазвичай у День Європи проводять освітні заходи про ЄС, культурні та творчі ініціативи, виступають на підтримку європейської інтеграції, відбувається вручення відзнак чи премій. Раніше, на європейському рівні, День Європи відзначався 5 травня, але тепер ця дата залишилася лише щорічною згадкою про заснування Ради Європи. Вперше його святкували у 1964 році.

У цей день до Києва завітала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. За її словами, Київ — місце, де європейські цінності захищаються кожний день, є відмінним містом для відзначення цього свята.

Тим часом у москві планують заходи до Дня перемоги. Напередодні влада заборонила використання дронів і почала глушити GPS-сигнали, а російським поліцейським роздали біноклі для виявлення безпілотників.

Фото з мережі

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