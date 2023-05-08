«Повертаємо нашій державі чесну історію»: Зеленський звернувся до українців у День пам’яті та примирення

Кожного року 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав і захистив життя. Хто скидав нацистські прапори на звільненій території та хто відчиняв ворота концтаборів. Хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло.

Про сказав у своєму зверненні до українців у День пам’яті та примирення президент Володимир Зеленський.

«Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це — історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі», — сказав український лідер.

Очільник Української держави зазначив, що сьогодні подать до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939−1945 років.

«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І нікому не дамо стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині. Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу. Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу», — запевнив президент України.

Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз — нащадків тих, хто здобув перемогу — капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємося героїзмом українського народу! Тоді й зараз.

Зло, на жаль, повернулося. Як тоді зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить. Як тоді вбивало наших людей, так і зараз це робить. Хоч зараз інший агресор, але та сама мета — поневолення або знищення.

«Так само, як і в Другій світовій війні, ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього разом так само — з усім вільним світом. З державами й народами, які творили тоді спільну перемогу. Які, пам’ятаючи страшні роки тієї війни, не кажуть „Можем повторить!“, а захищають сенс слів „Ніколи знову!“ Які не зрадили памʼяті своїх героїв і бережуть силу наших спільних цінностей — людського життя та свободи, рівності й гідності та світу без ксенофобії й антисемітизму, без расизму й нетерпимості, без ідеологій ненависті. Ми боролися тоді й боремося зараз заради того, щоб ніхто й ніколи знову не поневолював інші народи й не знищував інші країни. І все те старе зло, яке сучасна росія повертає, буде розбите так само, як і нацизм був розбитий», — наголосив український лідер.

На противагу нашим ідеалам цей ворог знову поставив агресію та анексію, окупацію й депортацію, масові вбивства й катування, бомбардування міст і спалення сіл. І на все це буде відповіддю наша перемога! Перемога України та вільного світу. Звільнення наших земель. Повернення наших людей. Захист наших цінностей. І обов’язково — справедливість, обов’язково — правосуддя проти рашистської ідеології ненависті.

Українці будуть пам'ятати кожного, хто став разом з нами за свободу.

«Це буде спільний успіх, але я впевнений, що світ називатиме цей день однаково — День перемоги України. День, коли ми виженемо останнього окупанта з нашої землі. День, коли ми звільнимо всі наші міста й села», — запевнив Володимир Зеленський.

Крім того, у нашої Перемоги буде символ — синьо-жовта стрічка, наш український прапор.

«Усюди, де він має бути по праву. Всюди, де наші національні кольори будуть також і як символ шани до нашого народу. Так має бути й буде», — резюмував президент Зеленський.

Нагадаємо, днями президент України здійснив візити у низку європейських столиць, під час якого висловив бажання побачити путіна у суді Гааги.

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram