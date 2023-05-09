У пілотці та з георгіївською стрічкою: олімпійська чемпіонка з росії захопилася «парадом перемоги» у москві (фото)

Спортсмени з росії, які мають хоч якусь популярність, навперебій розповідають про любов до своєї країни-терориста, тим самим намагаючись послужити та потішити самолюбство свого диктатора володимира путіна.

Ще одним приводом для захоплених реплік став «парад перемоги», який пройшов 9 травня на червоній площі в москві. Цього разу «відзначилася» олімпійська чемпіонка Пекіна-2022 з лижних гонок Вероніка Степанова. Дівчина одягла на голову пілотку та причепила до одягу георгіївську стрічку, опублікувавши фото з параду.

«Травень. Головна площа країни. Ура! Сьогодні я побачила справжню еліту країни. Це ті, з ким я мала честь на Параді Перемоги на Червоній Площі бути. Інших еліт у нас нема!» — написала завзята фанатка наразі головного світового терориста.

Що ж, незабаром подібні «паради перемоги» стануть ледь не головною розвагою для мешканців російських боліт. І, впевнені, навіть у таких умовах вони все одно продовжуватимуть любити свого ватажка. Що взяти з рабів…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренер збірної України з футболу зізнався у любові до співвітчизників путіна.

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