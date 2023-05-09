Не витримало серце: окупанти налякали до смерті жителя Керчі

В окупованій Керчі стався інцидент, що яскраво показує сутність карального режиму окупантів і ставлення до них місцевого населення. До міста прибув начальник центру кінологічної служби Криму Сергій Довженко із так званою перевіркою роботи підлеглих, повідомляє асоціація реінтеграції Криму.

«Проходячи вулицею Комарова у Керчі, Довженко помітив чоловіка, який косив траву, це був місцевий житель Олександр Калініченко. Каратель окупантів підійшов до нього й зажадав зробити дзвінок до поліції та сказати, ніби в нього вкрали газонокосарку. Чоловік, очевидно, розуміючи плачевні перспективи будь-якої взаємодії з поліцією окупантів, почав відмовлятися з простої причини: у нього нічого не крали й кудись дзвонити він точно не повинен».

Проте рашисти не звикли чути відмови, тому чоловік почав погрожувати Олександру Калініченку розправою, якщо він негайно не зателефонує до поліції із хибним викликом.

«На тлі погроз розправи чоловіку стало зле — не витримало серце, і він помер на місці. При цьому, згідно з рапортом, написаним потім Довженком, перевірка пройшла штатно, без будь-яких подій, і заявником „навчального“ виклику був цинічно вказаний саме загиблий Олександр Калініченко».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що окупанти поспіхом вивозять документи та награбоване майно з півдня України до тимчасово окупованого Криму.

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