Ворог поспіхом вивозить документи та награбоване майно до тимчасово окупованого Криму, — Генштаб

Триває чотириста тридцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії рф проти нашої держави.

Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — ворог здійснив близько 30 атак. Не припиняються важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Лиманському напрямку противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено розвідувальний БпЛА типу Zala.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливі цілі противника.

Окупанти на Херсонщині готуються до евакуації. У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій.

Так, в ніч з 6 на 7 травня, окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом з сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації. На даний час подібна ситуація спостерігається у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

Враховуючи багатокілометрові затори, які останнім часом утворились на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонської області загарбники планують здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ.

Росіяни готуються до українського наступу. Ворог облаштовує багатокілометрові лінії оборони. А у росЗМІ та російському сегменті інтернету істерика з приводу західної техніки, яку отримала Україна. Росіянам малюють страшні сценарії того, що з ними трапиться в разі української перемоги.

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