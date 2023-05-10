Розпочалася чотириста сорок перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Як і раніше, противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — здійснив 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка, повідомили у Генштабі.

Протягом минулої доби противник завдав 23 ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для ракетних ударів ворог використав ракети різних типів, більшість з них було знищено нашими захисниками. Але 5 ракет С-300 влучили по містах Куп'янськ, Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

З метою стримування атак росіян, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Наші захисники збили 6 ворожих БпЛА різних типів, 3 із них — типу «шахед».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Загалом за минулу добу ворог втратив:

- особового складу — 196 310 (+690) осіб,

- танків — 3736 (+2) од,

- бойових броньованих машин — 7275 (+18) од,

- артилерійських систем — 3039 (+8) од,

- РСЗВ — 555 (+1) од,

- засобів ППО — 308 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2624 (+6),

- крилатих ракет — 970 (+15),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5974 (+5) од,

- спеціальної техніки — 389 (+1).

У коментарях читачі дякують воїнам за вправну роботу, бажають їм залишатись живими, а також радіють, що скоро буде «ювілей» — 200 тисяч ліквідованих в Україні російських вбивць-людожерів.

За даними військових експертів, зараз у війні з Україною росія задіяла близько 500 тисяч своїх військовослужбовців та найманців. Причому щонайменше 300 тисяч перебувають саме зараз на українській території. Росіяни готуються до українського контрнаступу. Поки що невідомо, коли він розпочнеться, адже за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, остаточний план контрнаступу ще не затверджений.

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