Україна та росія мають велику лінію фронту, й українські військові можуть почати атакувати на одному з напрямків. Існує кілька сценаріїв можливого наступу ЗСУ. Про це повідомляє The Washington Post.

«Я вірю, що чим більше перемог ми матимемо на полі бою, тим більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги, — сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню.

Київ прагне зробити швидкий прорив у тому, що, по суті, сповільнилося до скреготливої артилерійської війни на сході і півдні країни, в якій жодна зі сторін не досягла значних територіальних здобутків. Експерти кажуть, що буде важко, якщо не неможливо, відтіснити росіян на позиції, які вони займали до початку вторгнення 24 лютого 2022 року, коли Москва утримувала частини Луганської та Донецької областей і незаконно анексований Кримський півострів. Тиск частково зумовлений минулими перемогами України на полі бою — спочатку відбиттям спроби росії захопити Київ, а згодом витісненням окупантів з опорних пунктів несподіваними атаками в Харківській та Херсонській областях.

Зараз росія, пише видання, може мати географічну перевагу і більшу чисельність. Близько 500 000 російських військовослужбовців зараз зосереджені в Україні, причому щонайменше 300 000 перебувають на українській території. Однією з ключових цілей для України і, можливо, першою ознакою успіху було б зруйнувати так званий сухопутний міст між материковою росією і окупованим Кримом, розірвавши ключові лінії постачання російських військ у Запорізькій області та ізолювавши російські бази на півострові. Іншим першочерговим завданням є відновлення контролю над надзвичайно цінними об'єктами критичної інфраструктури, в тому числі над Запорізькою атомною електростанцією, найбільшою в Європі атомною електростанцією, яка розташована в окупованому місті Енергодар, і Каховською гідроелектростанцією на півдні Херсонської області. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські посадовці продовжують наполягати на отриманні додаткової матеріальної допомоги від прихильників на Заході.

Україна може зосередити свої зусилля на півдні і спробувати звільнити місто Мелітополь, яке росія визначила як окуповану обласну столицю Запорізької області, а потім просунутися вперед, намагаючись розірвати сухопутний міст. Україна також може атакувати сам Крим, ймовірно, за допомогою військово-морських операцій і, можливо, навіть висадки морського десанту. Супутникові знімки показують великі траншеї, які російські війська вирили в рамках підготовки до потенційного штурму.

За іншими сценаріями, українці можуть атакувати на схід через місто Бахмут, за яке ведуться запеклі бої, або з міста Куп'янськ, намагаючись відновити контроль над територіями в Луганській області. євген пригожин, засновник російської групи найманців «Вагнера», погрожував вивести свої війська з Бахмута, що зробить місто вразливим. Інший варіант полягає в тому, що українці можуть атакувати російські позиції через місто Вугледар у напрямку окупованого Маріуполя на Азовському морі.

Західні лідери наполягають на тому, що Україна добре підготовлена до майбутньої боротьби. Але оцінки американської розвідки, оприлюднені в результаті масового витоку секретних документів на форумі Discord, виявили побоювання США щодо здатності України досягти значного прогресу цієї весни, частково через «недоліки в підготовці і постачанні боєприпасів».

«Наразі ми програємо в небі», — сказав Зеленський в інтерв'ю газеті The Post.

Український президент просив про американські винищувачі F-16. Проте поки що ми їх не отримали від партнерів. Генерал Річард Барронс, командувач Об'єднаного командування збройних сил Великої Британії з 2013 по 2016 рік, заявив, що існують побоювання, що все ще виснажена система протиповітряної оборони України може зіткнутися зі шквалом російських ракет, коли почнеться контрнаступ. За його словами, Сполученим Штатам, можливо, доведеться зняти свої власні системи, щоб протистояти цій слабкості.

«Існує питання щодо здатності України контролювати власний повітряний простір», — сказав Барронс, додавши, що впродовж зими російська тактика була чіткою і полягала у спробі виснажити українську протиповітряну оборону.

Україна також просить надати їй більше можливостей для нанесення ударів на великі відстані, оскільки контрнаступ наближається до свого початку.

«Вони можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються, — сказав Володимир Зеленський виданню — Чому? Тому що вони знають, що ми не можемо до них дістатися… і ми страждаємо щодня, тому що вони мають можливість стріляти по наших людях».

Російські війська в Херсоні знали, що Україна не має можливості наносити удари на великі відстані, тому вони вивели всі свої командні пункти, склади пального, склади боєприпасів на відстань понад 120 кілометрів. Тому Україні потрібно щось цікаве з дальністю дії 150 кілометрів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ініціатива знову вислизає з рук росіян, так вважає фінський дослідник військової історії Еміль Кастехелмі щодо ситуації на фронті.

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