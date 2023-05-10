Зарізав киянина через гучну музику: в столиці конфлікт між чоловіками закінчився вбивством

В Києві 9 травня застілля в одній з квартир закінчилося вбивством. Трагедія сталася у квартирі на вулиці Миколи Василенка — чоловік вдарив ножем свого знайомого.

Як повідомили у поліції, прибувши на місце правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Поліцейські з’ясували, що власник квартири разом зі своїми знайомими розпивав вдома алкогольні напої.

Під час застілля в одного із гостей виник конфлікт з потерпілим через гучність музики, у результаті чого, порушник декілька разів вдарив господаря оселі ножем у груди. Від отриманих тілесних ушкоджень киянин помер на місці.

Нападника затримали. Ним виявився мешканець Київської області, 1971 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Чоловіку повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у березні суд Києва виніс вирок місцевому мешканцю, який вбив людину за зауваження.

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