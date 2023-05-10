Нова посада, підвищення зарплати і подарунки: на які три знаки зодіаку чекають приємні сюрпризи до кінця дня 10 травня

Деяким знакам зодіаку в останній місяць весни Всесвіт готує приємні сюрпризи. Щастя та гроші впадуть на них з неба до кінця місяця або року.

Водночас деякі представники зодіакального кола відчують на собі приємні зміни у фінансовій сфері уже у середу, 10 травня, пише сайт ТСН.ua.

Рак

Раки, особливо ті хто активно шукає роботу, можуть знайти свою мрію — можливо, це буде нова керівна посада з досить високою зарплатою. Однак, важливо не розслаблятися в такій ситуації і проявляти велику працездатність та вміння показати себе з найкращого боку на новому місці роботи, інакше один з конкурентів займе вашу омріяну посаду.

Терези

Представникам цього знаку зодіаку варто чекати на цікавий подарунок від своєї коханої людини. Цей подарунок може бути не тільки романтичним, але й практичним, і саме це викличе найбільшу радість серед усіх представників цього знаку. Ідеальним подарунком для Терезів може стати предмет, що має не лише матеріальну, але й художню цінність, наприклад, антикварна прикраса.

Стрілець

Стрільців, ймовірно, чекає підвищення зарплати, на яке вони довго працювали. Представники цього знаку зодіаку старанно працювали, і нарешті, їхні зусилля будуть належно оцінені — хоча б в матеріальному сенсі. За порадою зірок, Стрільцям не варто зупинятися на досягнутому, а продовжувати підтверджувати довіру свого керівництва.

Гороскоп на 10 травня для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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