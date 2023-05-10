Емоції скачуть: Тарабарова показала, який сюрприз влаштувала мамі

Співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно народила третю дитину, поділилась із фоловерами у соцмережі кадрами щемливого свята, яке вона влаштувала своїй мамі на день народження. Його жінка відсвяткувала 8 травня.

«Останні роки 8 травня для мене це безумовно День Пам’яті всіх полеглих у світових війнах. Але це і День народження моєї̈ мами. Тож емоції̈ скачуть, як і завжди в наші часи — і сумуємо, і одночасно продовжуємо жити. Жити заради дітей. Жити заради себе. Жити заради батьків. Сьогодні намагались створити маленьке диво для мами, яка вклала в мене так багато. Мами, яка дала мені життя. Я люблю тебе, мамуля», — такий допис присвятила рідній людині співачка.

Родина провела цей день у кондитерській Києва й сповна насолодилась десертами. Із собою Світлана взяла крихітну доньку, якій немає і місяця. Персонал закладу привітав маму Тарабарової кульками, піснями та солоденьким.

Додамо, що всю окупацію родина артистки була в Херсоні, лише нещодавно Світлані вдалось вмовити рідних перебратись до неї в столицю.

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