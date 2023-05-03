«Третя дитина мене врятувала»: Світлана Тарабарова зізналася у тяжкій депресії

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка нещодавно народила, у програмі «Муз оборона» (Дім), відверто розповіла про третю вагітність під час війни. Артистка продовжує писати пісні, виступати перед військовими і брати участь у благодійних концертах. Хоча зізнається, що останнім часом їй було дуже важко фізично виходити на сцену.

«Про вагітність дізналася, як завжди — з токсикозу, — згадує співачка. — Я мріяла про третю дитину, але хотіла трошки пізніше. Але я вкотре відчуваю, що все трапляється у свій час».

Чоловік і діти артистки дуже добре поставилися до новини про поповнення в родині, а ось батьки, які в той час перебували в Херсоні, переживали. Співачка і сама розуміє — три дитини — це складно, тим паче, коли в країні повномасштабна війна.

«Останнім часом я кажу, що ця дитина мене врятувала і рятує, — каже артистка. — Тому що війна, хочемо ми того чи ні, забирає сили. І в період, до того, як я дізналася, що при надії, я була в досить депресивному стані. А як тільки дізналася, збагнула — хвилюватися мені не можна, тому я переключилася».

У цей час Світлані вдалося перебороти ще один свій великий біль — батьки співачки нарешті виїхали з Херсонської області.

«Я говорила з ними вже без надії — не думала вже, що вони мене почують, аж раптом мама погодилася виїхати — ми їх забрали, і тепер вони поруч із нами, — каже співачка. — Ми лікуємо батька, тому що останній місяць вони сиділи без світла та тепла… їм було важко. Мама ходила на річку за водою, уявіть, моя мама, якій майже 70 років носила своїми руками відра з водою. Але не жалілася. Зараз вони поруч, в теплі, з онуками, тато нарешті побачив онучку, бо до цього не було можливості — спочатку ковід, потім повномасштабна війна. Вони познайомилися і мені стало спокійніше… Я не знаю, коли закінчиться війна. Але вона закінчиться перемогою вільних сердець! За нами правда, за нами світло».

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