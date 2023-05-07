Російське військове керівництво давно намагається приборкати ватажка терористичної організації ПВК «Вагнер» євгена пригожина через його гучні заяви. Міноборони рф розглядає можливість проведення кампанії з дискредитації лідера «вагнерівців». Про це повідомляє The Washington Post.

У той час як пригожин очолив криваву кампанію росії із захоплення Бахмуту, використовуючи солдатів та нещодавно звільнених ув'язнених, він також публічно посварився з міністром оборони сергієм шойгу й начальником Генерального штабу валерієм герасимовим, які, за його словами, відмовляли його військам у боєприпасах та живій силі.

Документи американської розвідки, про які раніше не повідомлялося, але які нібито оприлюднив військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра, вказують на те, що військове керівництво рф намагалося відповісти пригожину, а ватажок «Вагнера» звернувся особисто до президента путіна з проханням втрутитися. Однак благання про допомогу не знайшли відгуку. Тож погрози пригожина відмовитися від бою в Бахмуті — найтривалішої й найзапеклішої битви у війні — є відчайдушною спробою зачепитися за свою визначну роль у вторгненні.

Невідомо, чи спрацює вона. пригожин встановив 10 травня як крайній термін для виведення своїх бійців. З подібними звинуваченнями пригожин виступав і в лютому, висловлюючи скарги на нестачу боєприпасів в інтерв'ю військовим блогерам в Telegram. А пізніше опублікував фото, за його словами, купи мертвих найманців, звинувачуючи армійське керівництво в недостатньому постачанні зброї.

Витік документів свідчить про те, що військове керівництво росії було розчароване гострими публічними нападками пригожина і обговорювало, як відреагувати на його критику. Згідно з документами, чиновники Міноборони розглядали можливість проведення публічної кампанії з дискредитації пригожина через довірену особу.

«Чиновники спочатку зазначили, що якщо Міноборони намагатиметься протидіяти публічним заявам пригожина, воно повинно знайти союзників з рівним статусом для боротьби з ним, а не робити це самостійно, — йдеться в одному з документів, що має гриф „цілком таємно“. — Однак вони не були впевнені, як МО може успішно вести інформаційну війну з пригожиним, якщо російський уряд не забороняє пригожину робити публічні заяви».

У документі зазначалося, що інформація ґрунтується на звіті розвідки і була отримана шляхом перехоплення або підслуховування повідомлень.

«Вагнер» таємно просував інтереси москви по всьому світу протягом останніх дев'яти років. Але за цей час пригожин, який заробив статки й прізвисько «шеф-кухар путіна» на урядових контрактах з громадського харчування, не раз потрапляв у немилість російського лідера і його найближчого оточення. Перші невдачі росії у війні в Україні дали лідеру найманців шанс стати національним силовим гравцем, прийшовши на допомогу москві зі своєю приватною армією.

У той час як російські війська зазнавали невдач, «Вагнер» здобув кілька скромних, але широко розрекламованих перемог, завдяки чому угруповання опинилося в центрі уваги національного телебачення, а вплив пригожина зріс. Разом зі зростанням його політичної популярності почастішали зухвалі напади на армійських лідерів і регіональну владу в його рідному місті Санкт-Петербурзі.

За повідомленнями, пригожин також запропонував путіну, щоб «Вагнер» тренував нещодавно мобілізованих росіян, і попросив сприяти вербуванню іноземних бойовиків, а саме афганців для участі в бойових діях в Україні. У документі, що посилається на перехоплення ФСБ, йдеться про те, що путін наказав пригожину вирішити ці питання з Міністерством оборони, фактично ставши на бік своїх генералів, а не командира «Вагнера».

Раніше повідомлялося, що колишній заступник міністра оборони росії Михайло Мізинцев, якого прозвали «Маріупольським м’ясником», призначений заступником ватажка ПВК «Вагнер».

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