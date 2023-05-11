Окупанти продовжують «евакуацію» у Запорізькій області: до Бердянська вивезено вже сотні людей, — Генштаб ЗСУ

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, триває так звана «евакуація» мешканців тимчасово окупованих територій — впродовж останніх трьох днів російська окупаційна адміністрація вивезла близько 300 місцевих жителів, зокрема, дітей. Мешканців низки населенних пунктів Запорізької області вивезли до Бердянська.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, що на Донеччині. Крім того, завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах Херсонської області. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також ворог обстрілював Дніпропетровщину — під ударом ворожої артилерії напередодні ввечері та у ніч проти четверга, 11 травня, був Нікополь. На щастя, загиблих та постраждалих не було. У місті пошкоджені 3 приватні будинки, 4 господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Також ворог застосував БПЛА. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ворожий безпілотник збили підрозділи Сил оборони України.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 39 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Торське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

За офіційними даними, втрати ворога наблизилися до 197 тисяч військових вбитими. Знищено багато одиниць техніки.

Фото Генштабу

Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони знищили 5 ворожих БпЛА різних типів. Ракетники та артилеристи уразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Нагадаємо, що польский міністр оборони Маріуш Блащак заявляв, що РП відправила до України 10 літаків МіГ-29.

Фото Генштабу ЗСУ

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