Польські МіГ-29 в Україні: міністр Блащак назвав кількість

Міністр польського Міноборони Маріуш Блащак під час візиту до Канади заявив, що Польща відправила 10 МіГ-29 до воюючої України. В Оттаві розпочалася зустріч віце-прем'єр-міністра, глави Міністерства оборони Маріуша Блащака з міністром оборони Канади Анітою Ананд. Темою переговорів є подальша підтримка України, співпраця в НАТО та співпраця у сфері модернізації, повідомило Міністерство оборони Польщі, пише defence24.

Під час свого візиту до Канади міністр національної оборони надав інформацію про те, скільки літаків МіГ-29 Польща передала Україні. Згідно з наданою інформацією, Польща передала Україні 10 літаків, про готовність передати ці літаки Україні заявив президент Дуда в інтерв'ю CNN на початку квітня. «Ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова негайно їх використати», — сказав президент.

На початку березня про можливість передачі Україні цих винищувачів радянського виробництва говорив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь. Словаччина також передала 13 літаків МіГ-29. Польща розглядала можливість передачі Україні МіГ-29 ще на початку війни, але в підсумку цього не сталося. Варшава була готова передати літаки Сполученим Штатам або НАТО, і саме Захід в цілому повинен був прийняти рішення. Однак у той час, коли Україні з-за кордону передавали лише ручні системи озброєння, ситуація була несприятливою, війна ще не досягла такого рівня ескалації, і можна було побоюватися реакції противника. Однак зараз, коли Україна отримує навіть системи протиповітряної оборони середньої дальності, а ракетні боєприпаси з дальністю польоту 150 км ось-ось прибудуть — кон'юнктура вже інша.

Додамо, Канада є однією з країн, які взяли на себе зобов'язання підтримувати українські війська, що захищаються від російського вторгнення. Серед обіцяної підтримки — танки Leopard 2A4 та кілька сотень бронетранспортерів Senator. Канада також пообіцяла придбати для України систему протиповітряної оборони NASAMS. Крім того, канадські військовослужбовці беруть участь у навчанні українців користуванню Leopard на польських полігонах, а також проводять для них медичну підготовку.

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