В Україні створюють нові мобільні групи протиповітряної оборони

В Україні вже рік та сімдесят п'ять днів триває повномасштабна війна. За цей час росія не тільки постійно обстрілює територію нашої країни, а й завдає велику кількість ракетних та авіаційних ударів. Таку кількість атак ще не знав світ, визнали в ЗСУ.



«З такою величезною кількістю авіаційних та ракетних ударів світ ще не стикався. Але ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам», — зазначив командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал Сергій Наєв.



За його інформацією, Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони, які захищатимуть небо над Києвом та на півночі України.

Наєв показав збиті українськими захисниками безпілотники ворога.

Останні два дні поспіль противник завдавав удари по території України «шахедами» та крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Близько 22:00 години 8 травня ворог випустив вісім крилатих ракет «Калібр» з носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім знищено силами та засобами протиповітряної оборони. Також знищені всі дрони.

Біля четвертої ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації з району Каспію.

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Центр» знищено всі крилаті ракети.

Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет «Калібр» та Х-101/Х-555. 23 з них знищено протиповітряною обороною.

Як повідомляли «ФАКТИ», сили ППО в ніч на 4 травня у небі Київщини перший раз збили російську ракету «Кинджал».

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