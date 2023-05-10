Ворог вночі атакував з повітря Дніпропетровщину та Миколаївщину: сили ППО збили три дрони

В ніч на середу, 10 травня, російські вороги знов атакували Дніпропетровську та Миколаївську області.

По Дніпропетровщині росіяни запустили дрони-камікадзе, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Агресор знову направив на область дрони. Близько опівночі підрозділи повітряного командування „Схід“ знищили 3 безпілотники. Вони приземлили „шахеди“. Дякую ППО за цілодобове чергування», — йдеться у повідомленні очільника області.

У Запорізькій області сили ППО також вночі відстрілювали ворожі дрони.

Своєю чергою, голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив, що минулої ночі росіяни здійснили артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. На щастя, руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо, минулої ночі бійці ЗСУ збили 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Всього ж з початку повномасштабного вторгнення російські військові в Україні втратили вже понад 2618 дронів.

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