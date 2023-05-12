«Максимум безпеки, свободи і поваги до закону»: Зеленський про реформування системи правопорядку

Крім зброї та іншої допомоги для перемоги над ворогом Україні вже зараз потрібно мати чітке бачення того, якою буде наша держава після війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за результатами 442-го дня війни та додав, що схвалив комплексний стратегічний план реформування системи правопорядку країни — усіх правоохоронних органів та прокуратури.

«Якщо говорити просто, ми маємо забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС, — додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, — гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави», — пояснив президент України.

Кожен елемент державної системи, у тому числі й органи правопорядку, мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, справедливість, щоб це гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу. Довіра державі формується з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури — ключові в цьому.

«Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини», — наголосив Зеленський.

Він впевнений, що саме в цьому — відповідь на запитання, яку Україну після війни ми будуємо. Звичайно, це повинна бути держава, яка поважає людей та яку поважають у світі. Держава, чий приклад життя шанують усі.

«Шлях до цього починається зараз. Починається в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців», — зазначив очільник держави.

Нагадаємо, що президент України в інтерв'ю американському виданню The Washington Post зазначав, що наша країна та держава-агресорка росія мають велику лінію фронту, й українські військові можуть почати атакувати на одному з напрямків.

Фото Офісу президента

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