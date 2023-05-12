Lexus ES і не тільки: названо найнадійніші японські автомобілі

Фахівці, які досліджують авторинки, складають рейтинги автівок за різними показниками. Наприклад, найбільш надійних автомобілів.

Видання wheel-news.com склало чільну п`ятірку японських автівок, які вважаються найнадійнішими.

Mazda MX-5 Miata за останні 30 років отримала чимало модифікацій, але як і в часи випуску, так і сьогодні вона має чимало позитивних відгуків. З кожним роком виробник лише удосконалює технології.

Фото з сайту wheel-news.com

Lexus ES є частиною дебютної лінійки моделей Lexus. За версією Consumer Reports, автомобіль став найкращим в рейтингу надійності.

Фото з сайту wheel-news.com

Toyota Camry з перших днів прем’єри вважається зразком надійності. Сьогодні модель також займає провідне місце серед рейтингів, а JDPower надав автомобілю оцінку 82 зі 100 по надійності.

Фото з сайту wheel-news.com

Subaru Outback спочатку була одним з варіантів Subaru Legacy, але завдяки своїм характеристикам, авто отримало незалежність. В історії моделі є чорна полоса з 2011 по 2013 рік. За незрозумілих обставин, компанія створила авто з дефектом поршневих кілець. Але надалі бренд зміг повернути моделі авторитет.

Фото з сайту wheel-news.com

Honda Accord виступає єдиним конкурентом Toyota Camry серед японських авто в Україні. Оцінка її витривалості становить 82 бали зі 100 можливих.

Фото з сайту wheel-news.com

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Фото Pixabay

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