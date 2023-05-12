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Здоров'я та медицина

Покращує фігуру і допомагає подовжити молодість: Аніта Луценко пояснила користь стретчінгу для жінок

16:52 12 травня 2023
Аніта Луценко

Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко, яка раніше пояснювала, що для реального схуднення потрібні і тренування, і правильне харчування, наголосила на важливості стретчингу та запропонувала фоловером розтяжку, яка займе всього 5 хвилин.

За її словами, кожна людина може вибрати вправи, які будуть по силі — як ті, хто давно тренується, так і молоді мами чи жінки з проблемними суставами.

«Розтяжка — важлива частина не тільки кожного тренування, а й усього життя. Це не секрет, але часто зустрічаю людей, які не знають, що молоде та здорове тіло більш гнучке, тому розвивати гнучкість потрібно все своє життя, щоб зрілість була максимально приємною, без болю. Зараз інвестуємо час у розтяжку, а згодом насолоджуємося результатом», — каже фітнес-тренерка.

Раніше фітнес-тренерка та експертка шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська розповідала про чотири ефективних вправи для сідничок дівчат та жінок, які можна виконувати вдома.

Фото — скріншот

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