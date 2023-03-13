Чотири ефективних вправи для сідниць від Марини Боржемської: всі будуть в захваті від вашого «горішка»

Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемська продовжує вести активний спосіб життя та ділитися з українцями своїми напрацюваннями.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина В'ячеслава Узелкова рекомендує вправи для різних груп м'язів.

Декілька годин тому вони описала чотири ефективних вправи для сідничок дівчат та жінок.

«Зовсім скоро довгоочікувана тепла весна, а за нею і літо. Тому для тих, хто ще в роздумах, коли ж почати роботу над своїм тілом, я маю відповідь: просто зараз! Сьогодні поговоримо про те, як ефективно підкачати попу вдома, якщо немає змоги йти до тренажерної зали», — пише Марина Боржемська.

Починати тренування Марина радить з розминки, аби розігріти м’язи всього тіла і таким чином уникнути травмувань.

Далі переходимо до присідань, які дозволяють чудово пропрацювати сідничні м’язи, а також — м’язи спини, преса та ніг. Найголовніше тут — техніка виконання. Ноги мають згинатися під кутом 90 градусів. Стопи — на ширині плечей. П’яти — притиснуті до підлоги. Виконуйте присідання повільно. На вдиху — починайте присідати, відводячи таз назад, на видиху — піднімайтесь. Для додаткового навантаження можна використовувати гантелі чи пляшки з водою. Так виконуються 15−20 присідань.

Наступна вправа — це сідничний місток. Для нього вам знадобиться килимок або каремат. Ляжте на нього, руки випрямте вздовж тіла. Стопи — на ширині плечей, вперті в підлогу. Коліна — під прямим кутом. Починайте повільно відривати таз від підлоги, спираючись на стопи. У верхній точці затримайтесь на декілька секунд та повільно опустіться. Для більшого навантаження можна покласти під стопи стійкий предмет (наприклад, табуретку). Вправу повторюють 15−20 разів.

Переходимо до випадів. Під час виконання цієї вправи найголовніше тримати прямий кут в коліні. Інше коліно має намагатися дістати підлоги. Важливо зберігати темп та баланс.

Наостанок виконуємо махи ногами вгору в положенні на четвереньках. Слідкуйте, аби спина була прямою, а ноги зігнуті в колінах під прямим кутом. Виконуйте мах вгору до паралелі стегна з підлогою. Зробіть 15−20 махів однію ногою, потім — іншою.

Для кращого результату повторіть цикл вправ 3 рази.

Нагадаємо, раніше свій комплекс вправ на кухні розробила і фітнес-тренерка Аніта Луценко.



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