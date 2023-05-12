«Батьки маніяка, заберіть його до себе»: стало відомо про вирок росіянці, яка лишила записку на могилі рідні путіна

Суд у Санкт-Петербурзі засудив пенсіонерку до двох років позбавлення волі умовно за те, що вона залишила на могилі батьків диктатора-вбивці володимира путіна на Серафимівському цвинтарі записку з побажанням «забрати його до себе», про це повідомив російський портал «Новая газета. Европа».

«Батьки маніяка, заберіть його до себе. Від нього стільки болю і біди, весь світ молить про його смерть. Смерть путіну. Ви виростили виродка і вбивцю» — йшлось у посланні росіянки до батьків путіна.

Жінку визнали винною в оскверненні місць поховання з мотивів політичної ненависті. 60-річна жінка підтвердила, що залишила записку на могилі, але підкреслила, що не керувалася політичною ненавистю.

За версією слідства, 6 жовтня минулого року Ірина Цибанєва залишила на могилі записку з образливими написами. Проти жінки порушили кримінальну справу, звинувативши її в оскверненні могили батьків путіна з мотивів «політичної ненависті».

«Після перегляду новин мене охопив страх, мені було дуже погано. Взагалі я погано пам'ятаю, як це писала, взагалі не пам'ятаю тексту. Знаю, що під впливом емоцій зробила необдуманий вчинок. Мені шкода, що мої дії могли комусь зашкодити або образити». — сказала жінка в суді.

Раніше «ФАКТИ» писали про реакцію на тюремний срок батьку за антивоєнний малюнок доньки: люди в росії стають моральними виродками.

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