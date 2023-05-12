Тільки повернувся із відпустки на фронт і загинув: щемлива історія про захисника з Черкащини

На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з Канева Максим Гайдай. Захисник поліг 8 травня під час виконання бойового завдання в Донецькій області, де наразі точаться найзапекліші бої. Він був навідником розрахунку артилерійського взводу артилерійської батареї артилерійського дивізіону військової частини. Тепер йому навіки 32…

«Повірити в загибель на фронті нашого друга, колишнього журналіста і фотокореспондента важко. Він став до лав Збройних Сил України у вересні минулого року. Пройшов навчання й став навідником гармати у складі 81-ї окремої аеромобільної бригади.

Лише кілька днів тому, 5 травня, перебуваючи після боїв у короткій відпустці в Каневі, Максим із дружиною Каріною завітали до редакції. Молоді, усміхнені, щасливі трималися за руки, випромінювали кохання один до одного… Ми пили каву на редакційній кухні, говорили про війну, про потреби наших хлопців «на нулі», про допомогу волонтерів. Макс розповідав, як працює навідник гармати… Неохоче говорив про бойові втрати — аби не хвилювати зайвий раз дружину. Адже за кілька днів відпустка Максима закінчувалася, він мав вертатись на фронт, — повідомляє місцеве видання «Дніпрова зірка». — Наступного дня у соцмережах з’явилися нові світлини молодого подружжя Максима і Каріни Гайдаїв з Тарасової гори. Як з’ясується, разом вони були там востаннє в житті".

Це фото Максима та Каріни стало останнім

8 травня, коли воїн щойно повернувся із відпустки до своєї бригади на фронті, стався ворожий артобстріл українських позицій, під час якого Максим Гайдай загинув. Поховали героя 12 травня на центральному кладовищі Канева.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на війні 22-річного актора Ярослава Савченка.

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