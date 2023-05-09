«Не терпів несправедливості й все, що не подобалося, казав у вічі»: на війні загинув 22-річний актор

У Нетішині на Хмельниччині провели в останню путь 22-річного Ярослава Савченка, солдата мінометного взводу мінометної батареї військової частини А7376. Він загинув 28 квітня від рук російських окупантів поблизу населеного пункту Васюківка Донецької області. Щирий та добрий душею, симпатичний, талановитий та розумний юнак, люблячий син, брат та надійний друг — таким його пригадують рідні та друзі.

«22 роки накувала йому зозуля. Безтурботне грайливе дитинство, „штурм азів“ наук в ліцеї № 3, закоханість в її величність історію — участь в олімпіадах різних рівнів, навчання на історичному факультеті університету ім. Михайла Драгоманова, успішний актор народного студентського театру „Вавилон“, вступ на магістратуру, — повідомляє Нетішинська міська рада. — А далі війна. Вона розділила життя Ярослава на „до“ й „після“. Добровільно в числі перших став до лав самооборони Києва, потім добровільно пішов на передову. Така коротка біографія».

Багатолюдним було прощання з воїном на площі та біля його рідного будинку. Люди не стримували сліз. Провести його до лав Небесного війська приїхали і друзі-студенти зі столиці разом з викладачами, побратими.

«Як тільки почалась повномасштабна війна, Ярік разом з другом, не дивлячись на свій молодий вік, акторське покликання і художню душу, стали до зброї і пішли захищати країну від окупантів, — написав у соцмережі товариш загиблого Юрій Терентьєв. — Вони разом ходили на чергування і разом запізнювались на вранішні тренування. Пройшов майже місяць від загибелі бійця з позивним Ізолєнта, як нас спіткала наступна важка втрата. За час, що були знайомі, ми стали однією сім'єю. Про Яріка залишились тільки теплі і хороші спогади. Начитаний, відповідальний, відданий, наполегливий і життєрадісний. Ніколи не терпів несправедливості і все, що не подобалось, казав в лице. Відстоював свої принципи, не зважаючи ні на що. Він був тим, хто повинен був формувати генетичний код нації, яким би пишались наступні покоління. Ти тепер в кращому світі і разом з Ізолєнтою будеш оберігати нас і спостерігати за тим, як наближається наша перемога».

Поховали Ярослава Савченка на сільському кладовищі в Бугрині на Рівненщині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що родина захисника із села Кам'янка на Житомирщині шукає рідних невідомого бійця, якого їм привезли додому замість сина.

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