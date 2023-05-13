Через нічну атаку дронів «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги та автобуси: що важливо знати пасажирам
Після ворожих обстрілів Хмельниччини «Укрзалізниця» разом з обласною військовою адміністрацією розробила алгоритм, як дістатися пунктів призначення на території постраждалого регіону.
Зокрема, якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, доведеться зробити посадку на шатл сполученням Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.
Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Вже між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.
Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва — вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс № 716 забере поїзд № 868 Гречани-Київ.
Пасажирам, які вирушають з Вінниці та Жмеринки до Львова, Ужгорода і Перемишля вже доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.
Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або у зворотньому напрямку, для вас зміниться лише час у дорозі.
Прогнозований час затримки поїздів:
- № 119 Запоріжжя-Львів — +5 годин;
- № 85 Запоріжжя-Львів — +5 годин;
- № 139 Київ- Кам'янець-Подільський — +8:40 годин;
- № 38/36 Ужгород, Перемишль-Одеса — +12 годин;
- № 770 Тернопіль-Київ — +6 годин;
- № 716 Перемишль-Київ — +7 годин.
Також зазначається, що всі запущені шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку. А повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку.
Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати на сайті Укрзалізниці за посиланням.
Нагадаємо, що нині на західних ділянках залізниці навесні відбуваються ще й планові ремонтні роботи, внаслідок яких у березні-на початку травня було сповільнено рух 37 поїздів.195
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram