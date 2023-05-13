Через нічну атаку дронів «Укрзалізниця» запускає додаткові потяги та автобуси: що важливо знати пасажирам

Після ворожих обстрілів Хмельниччини «Укрзалізниця» разом з обласною військовою адміністрацією розробила алгоритм, як дістатися пунктів призначення на території постраждалого регіону.

Зокрема, якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, доведеться зробити посадку на шатл сполученням Київ — Козятин — Вінниця — Хмельницький.

Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя та Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Вже між Чорним островом та Хмельницьким очікуйте з 10:00 на безкоштовні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу.

Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва — вам доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів з Вінниці до Києва з квитками на рейс № 716 забере поїзд № 868 Гречани-Київ.

Пасажирам, які вирушають з Вінниці та Жмеринки до Львова, Ужгорода і Перемишля вже доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шдяхом саме через Козятин.

Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або у зворотньому напрямку, для вас зміниться лише час у дорозі.

Прогнозований час затримки поїздів:

№ 119 Запоріжжя-Львів — +5 годин;

№ 85 Запоріжжя-Львів — +5 годин;

№ 139 Київ- Кам'янець-Подільський — +8:40 годин;

№ 38/36 Ужгород, Перемишль-Одеса — +12 годин;

№ 770 Тернопіль-Київ — +6 годин;

№ 716 Перемишль-Київ — +7 годин.

Також зазначається, що всі запущені шатли є безкоштовними, як і посадка до альтернативних поїздів того ж напрямку, що вказаний у вашому квитку. А повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі у претензійному порядку.

Інформацію щодо затримок поїздів, які слідують зміненим маршрутом, можна відслідковувати на сайті Укрзалізниці за посиланням.

Нагадаємо, що нині на західних ділянках залізниці навесні відбуваються ще й планові ремонтні роботи, внаслідок яких у березні-на початку травня було сповільнено рух 37 поїздів.

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