«Укрзалізниця» внесла зміни до графіків руху та маршрутів цілого ряду поїздів: що важливо знати пасажирам
Компанія «Укрзалізниця», яка раніше змінила правила продажу квитків, починає серію планових ремонтів інфраструктури, що дозволять пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. Про це повідомили в компанії.
«На дільниці Фастів — Козятин упродовж періоду планових ремонтних робіт усі поїзди будуть сповільнені на 5−25 хв. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів. На дільниці Одеса — Подільськ у період
В «Укрзалізниці» додали, що для поїзда № 25/26 Одеса — Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.
«Також у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд № 809/810 Львів — Рахів — Львів курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове — Коломия прямуватиме у сполученні Коломия — Яремче — Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). „Мармароський експрес“ № 753/754/755/756 Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів не курсуватиме з 27 березня по 10 травня», — зазначили в компанії.
Крім того, там зазначили, що з 12 березня повертається рейс № 807/808 Львів — Коломия — Львів.
Як писали «ФАКТИ», «Укрзалізниця» запустила новий потяг, який зв'яже Львів та Харків.
Фото: «Укрзалізниця»83
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