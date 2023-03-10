«Укрзалізниця» внесла зміни до графіків руху та маршрутів цілого ряду поїздів: що важливо знати пасажирам

Компанія «Укрзалізниця», яка раніше змінила правила продажу квитків, починає серію планових ремонтів інфраструктури, що дозволять пришвидшити рух та гарантувати безпечніші та якісніші маршрути. Про це повідомили в компанії.

«На дільниці Фастів — Козятин упродовж періоду планових ремонтних робіт усі поїзди будуть сповільнені на 5−25 хв. Це стосуватиметься одразу 37 поїздів. На дільниці Одеса — Подільськ у період з 27.03.2023 по 14.04.2023 змінюється розклад руху 9 поїздів до 5 хв на шляху прямування. Також зазнають змін розклади руху низки поїздів рахівського напрямку. Зокрема, поїзд № 55 Київ — Рахів з 26 березня до 9 травня вирушатиме з Києва о 18:41 та закінчуватиме свій маршрут в Івано-Франківську (замість Рахова) о 08:12. Зворотний рейс № 56 Рахів — Київ з 27 березня до 10 травня розпочинатиметься в Івано-Франківську (замість Рахова) та прямуватиме за звичним розкладом руху (Івано-Франківськ 20:50, Київ 09:22). Станція Ясіня стане тимчасовою кінцевою для поїзда № 95/96 Київ — Рахів у період з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Ясінів — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та вирушатиме зі звичної кінцевої станції Рахів», — зазначили в компанії.

В «Укрзалізниці» додали, що для поїзда № 25/26 Одеса — Рахів з 26 березня до 9 травня (при відправленні з Яремче — з 27 березня до 10 травня) за винятком вихідних днів тимчасовою кінцевою станцією стане Яремче. По суботах та неділях поїзд прибуватиме та відправлятиметься зі звичної кінцевої станції Рахів.

«Також у період з 27 березня по 10 травня регіональний поїзд № 809/810 Львів — Рахів — Львів курсуватиме тільки по вихідних, а приміський поїзд № 6441/6442 Коломия — Ділове — Коломия прямуватиме у сполученні Коломия — Яремче — Коломия (окрім вихідних, коли доїжджатиме до Ділового). „Мармароський експрес“ № 753/754/755/756 Рахів — Валя Вішеулуй — Рахів не курсуватиме з 27 березня по 10 травня», — зазначили в компанії.

Крім того, там зазначили, що з 12 березня повертається рейс № 807/808 Львів — Коломия — Львів.

Як писали «ФАКТИ», «Укрзалізниця» запустила новий потяг, який зв'яже Львів та Харків.

Фото: «Укрзалізниця»

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