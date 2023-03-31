Чотириразовий чемпіон світу загинув у боях за Україну

Кривава війна продовжує забирати життя наших співвітчизників, серед яких чимало спортсменів. Черговою жертвою запеклої боротьби нашої країни за свободу та незалежність став чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, майстер спорту з боксу, чемпіон України з універсального бою Віталій Мерінов.

Трагічну новину повідомив мер рідного міста бійця Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці у Facebook. Під час одного з боїв Віталій, який вирушив захищати рідну країну в перший же день повномасштабного вторгнення, отримав вогнепальне осколкове поранення ноги, але, підлікувавшись, повернувся на фронт. Після повторного поранення Мерінов знову опинився в лікарні, де помер 31 березня.

Після осколкового поранення ноги Віталій повернувся на фронт

До речі, кілька днів тому Віталій уже був на межі загибелі. «Окупанти не в змозі танками та артилерією знищити нашу позицію, тому починають використовувати саморобні дрони-камікадзе. Але Бог на нашому боці, тому два дрони, влетівши в наш бліндаж, не вибухнули», — написав тоді боєць на своїй сторінці у Facebook.

Крім спортивної діяльності, Мерінов у мирному житті був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та депутатом Івано-Франківської міської ради минулого скликання. У загиблого залишилися дружина та дворічна донька.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з рашистами загинув український чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев.

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