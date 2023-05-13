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Допоміг Хливнюк: Тарабарова розсекретила ім'я новонародженої дочки

13:31 13 травня 2023
Світлана Тарабарова з дитиною

Популярна співачка Світлана Тарабарова, яка, втретє ставши мамою, продовжує писати пісні, виступати перед військовими і брати участь у благодійних концертах, розповіла фанам, як назвала новонароджену.

Для цього вона записала для Instagram відео, на якому пританцьовує під пісню гурту «Бумбокс» «Поліна». Під час виконання імпровізованого танку матуся тримала на руках донечку, яку вдягла у милий комбінезончик.

Відвертість співачки розчулила її фанів, про що свідчать їх коментарі під відео.

Нагадаємо, що лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який з перших днів російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, нині перейшов на культурний фронт і виступає з благодійними концертами в Європі.

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