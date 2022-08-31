До сліз: Андрій Хливнюк не стримав емоцій, виконуючи пронизливу пісню про війну

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який з перших днів російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, перейшов на культурний фронт і виступає з благодійними концертами в Європі. Музикант зворушив своїм виступом у Празі.

Хливнюк виконав пісню «Чуть гімн» музиканта Skofka. «Ну, а поки битимемо вас. За Азов і Бучу! За Ірпінь, який ти мучив!», — виконуючи ці рядки, музикант прокричав свій біль і не стримав емоцій. Глядачі у залі плакали разом із Андрієм та вітали його гучними оваціями.

«Всі ваші бабки підуть на ЗСУ. Вибачте», — сказав Хливнюк.

Також у свій хіт «Наодинці» артист додав рядки про Бучу, Ірпінь та інші зруйновані окупантами міста й дуже емоційно інтерпретував їх, оголивши свої емоції на сцені.

«Як йому болить. Усім нам болить», «Плачу», «Мурашки по тілу», «Навіть складно бідному співати, побачивши все на власні очі», «Кричу разом з ним», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, лінію фронту також залишила група «Антитіла».

Тарас Тополя пояснив, чим займатимуться музиканти.

Фото instagram.com/andriihorolski

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