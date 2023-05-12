«Пора знімати маску!»: фанати звернулися до Андрія Данилка

Популярний артист Андрій Данилко разом зі своєю сценічною мамою Інною Білоконь приїхали до Ліверпуля за кілька днів до фіналу Євробачення-2023. Відомо, що Сердючка, разом з Kalush Orchestra, Go_A та Джамалою виступить на головній сцені конкурсу.

З першої хвилини появи у Ліверпулі Андрій Данилко та Інна публікують фото у своїй соціальній мережі. Андрій — з веселими вушками Мінні Маус, Інна — у віночку на голові та славетною «зіркою» Сердючки у руках. Шанувальники артиста помітили, що Андрій все ще не зняв з лиця чорної захисної маски.

«Уже маски давно ніхто не носить, ну до чого це?» — запитали у нього в коментарях.

«Скажіть Данилку, будь ласка, що ковід вже закінчився пора знімати маску з лиця», — радили шанувальники.

Але інші поціновувачі творчості Сердючки зауважили, що Андрій ще на початку повномасштабного вторгнення пообіцяв, що позбавиться маски тільки коли закінчиться війна.

Нагадаємо, що завдяки перемозі Kalush Orchestra, Євробачення повинно було відбутися в Україні. Але повномасштабне вторгнення росії унеможливило цю подію і конкурс перенесли до Англії.

Вже відбулося два півфінали, і букмекери ставлять на перемогу шведської співачки Лорін. Україну в цьому році представить дует TVORCHI з піснею Heart of Steel. Грандіозний фінал відбудеться 13 травня.

«ФАКТИ» писали, хто з артистів переміг у другому півфіналі Євробачення-2023.

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