Фінал «Євробачення-2023»: де дивитись і як голосувати

13 травня у Ліверпулі відбудеться гранд фінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», який проходить від імені України. Шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляцію вестиме телеканал Суспільне Культура. А також шоу можна подивитися онлайн на платформах конкурсу: офіційному Facebook-акаунті «Євробачення», сайті Суспільне Культура, сайті Суспільне «Євробачення», YouTube-каналі «Євробачення» Україна, YouTube-каналі конкурсу «Євробачення та у додатку ДІЯ.

Цього року голосування проходить за новими правилами. У півфіналах враховувалися лише голоси телеглядачів. А вже у фіналі учасників оцінюватимуть і телеглядачі, і національні журі. До речі, вони свої оцінки вже поставили.

Після завершення виступів усіх конкурсантів, ведучі оголосять старт голосування. У прямому ефірі з’явиться інформація, коли можна буде надсилати sms-повідомлення на номер 7576 із номером представника країни. За одного учасника можна відправити не більше 20 повідомлень.

Із 26 учасників переможця оберуть за сумою оцінок журі та кількості голосів телеглядачів.

Оцінки України оголосить співачка Злата Огнєвіч, яка представляла нашу країну на «Євробаченні» у 2017 році на посіла третє місце.

Нагадаємо, Україну представляє гурт TVORCHI з піснею «Heart of Steel». Хлопці вийдуть на сцену під номером 19. За кілька годин до фіналу букмекери прогнозують українцям третє місце.

У фінальному шоу візьмуть участь українські зірка «Євробачення»: торішні переможці Kalush Orchestra, гурт Go_A. Шоу відкриє Тіна Кароль. Також улюблениця фанів конкурсу Вєрка Сердючка запалить у фіналі.

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