Не дуже висока пенсія при великому стажі: експерт пояснив, коли можлива така ситуація

Часто українці звертаються до Пенсійного фонду зі скаргою на низький розмір пенсії при тому, що зароблений ними страховий стаж є досить значним. Зокрема, про таку проблему повідомив Василь Решетник із Городні (Чернігівська обл.). За його словами, він вийшов на пенсію у 2014 році, але до літа 2022 продовжував працювати. В результаті має непоганий коефіцієнт зарплати — 1,98998, та 37 років стажу. Як же так вийшло, що за таких показників пенсія станом на лютий 2023 року становила лише 4627 гривень (тобто відповідала середній по країні)?

Відповідь дав пенсійний експерт Сергій Коробкін. На його думку, головна несправедливість у цьому випадку полягає, швидше за все, у недосконалості формули розрахунку зарплати.

Допомогти може осучаснення та індексація пенсії. Саме остання була проведена з 1 березня. Тобто. у даному конкретному випадку у березні зарплата, яка підставляється у формулу розрахунку пенсії, мала збільшитися на 19,7% (до 6186,32 грн.). Таким чином, розмір пенсії з березня мав збільшитися на 903,39 грн.

Також варто зазначити, що якщо заявник звільнився влітку 2022 року, то, можливо, у 2023 році він зможе зробити перерахунок пенсії за стажем, щоб додати до стажу період із серпня 2021 року до червня 2022 року, але для цього до органів Пенсійного фонду до серпня необхідно подати відповідну заяву.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли про нюанси перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, при якому нову зарплату можуть не врахувати.

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