Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: чому нову зарплату можуть не врахувати

При перерахунку пенсії пенсіонеру, який працює, його нову зарплату можуть враховувати і не враховувати.

Такий аналіз призначення/попереднього перерахунку проводиться, якщо після попереднього призначення/попереднього перерахунку пенсії людина набула не менше ніж 24 місяці страхового стажу, нагадують в ПФУ.

Якщо зарплату враховувати доцільно, тобто людина отримувала після попереднього призначення чи перерахунку більші кошти, вона обчислюється або всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року, або будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв (якщо людина надавала такі дані) та всі періоди страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року по 28 лютого 2023 року.

При обчисленні заробітку беруть до уваги показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення/попереднього перерахунку пенсії людини.

Якщо після призначення пенсії пенсіонер працював й одержував менший заробіток, ніж той, з якого було обчислено розмір пенсії, то його не враховують, адже це зменшить індивідуальний коефіцієнт заробітної плати. У такому разі враховують тільки набутий страховий стаж.

А ось пенсію із втрати годувальника виплатять незалежно від наявності страхового стажу, розповіли у Пенсійному фонді.

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