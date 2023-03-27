При підвищенні прожиткового мінімуму пенсії не перераховуються: чому у деяких українців мізерна сума виплат

Часто пенсіонери запитують, чому у віці від 65 років вони отримують 2400−2600 гривень при загальному стажі понад 38 років, і при цьому продовжуючи працювати.

Один з таких листів приводить «На пенсії».



Ситуацію на прохання видання прояснив експерт Сергій Коробкін.

«Ключове в даному разі те, що ви далі працюєте. Згідно з Законом „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“, розмір мінімальної пенсії за віком має дорівнювати розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 грудня 2022 року — 2093 грн.). Але для осіб, яким понад 65 років, зі стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків мінімальна пенсія за віком становить 40% від мінімальної зарплати. З 1 жовтня 2022 року мінімальна зарплата в Україні становить 6700 гривень, відповідно, мінімальна пенсія для зазначеної категорії громадян становить 2680 гривень», — пише він.

При цьому експерт звертає увагу на важливий нюанс: коли підвищується прожитковий мінімум або мінімальна зарплата, то пенсії працюючих людей не перераховуються. Такі пенсії обчислюються із застосуванням застарілих показників, доки людина не звільниться.

«Тому у вашому випадку, попри неодноразове підвищення мінімальної зарплати і мінімальної пенсії, розмір вашої пенсійної виплати до цих показників поки що не підтягується», — додає експерт.

В той же час у виданні зауважують, що з 1 березня 2023 року для осіб з повним стажем, які молодші за 70 років, загальний розмір пенсії не може бути нижчим, ніж 2760 гривень, навіть якщо вони працюють. Це передбачено Постановою Кабінету Міністрів «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найвразливіших верств населення у 2023 році» № 168 від 24 лютого 2023 року. Отже, з березня загальний розмір пенсії читача все-таки мусив трохи зрости до зазначеного показника.

«Ще раз зауважимо, що під повним стажем мається на увазі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. При цьому, згідно із згаданою постановою, для осіб, яким понад 65 років і які не працюють і мають повний стаж, мінімальна пенсія з 1 березня становить 3120 гривень», — додає експерт.

Нагадаємо, що у працюючих пенсіонерів є можливість самостійно подавати заявку на перерахування за стажем, у тому числі й онлайн. Перерахунок проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, нагадують в Кабміні та додають, що перерахунок проводиться із заробітної плати, з якої обчислена пенсія. Заява про перерахунок пенсії подається пенсіонером особисто або його законним представником за місцем перебування на обліку як одержувача пенсії.

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