Нове випробування: в ЗСУ розповіли, чому росія почала бити по заходу України

Ворожі атаки по Україні посилилися. Вночі окупанти знову атакували як прифронтові регіони, так і столицю, і глибокий тил на заході країни. Влучили по Тернополю, спричинивши поранення місцевих мешканців.

На думку керівниці пресцентру ОК «Південь» Наталі Гуменюк, це пов’язано із кількома факторами.

Це як єдність європейських країн, яка дратує росіян, так і готовність українців до можливих атак.

«Окупанти намагаються тиснути на готовність населення, тиснути через те, що вражаються об’єкти у глибокому тилу. … Вони хочуть показати, що здатні знищити наші ресурси, з якими ми збираємось йти у бій», — зазначила Гуменюк в ефірі Національного телемарафону.

Крім того, ворог намагається розділити увагу сил ППО. Коли у росіян немає переваг в бою, вони намагаються атакувати з повітря, щоб демонструвати силу.

За словами спікерки, ворог протягом цієї ночі наростив присутність корабельного угруповання в Чорному морі.

Зараз там перебувають чотири ракетоносії, в тому числі підводний. Загальна кількість ракет «Калібрів», спрямованих на Україну, може бути до 28 одиниць.

До того ж в Криму триває «сезон бавовни».

«Там настільки тривожно, що всі маршрути перевантажені. Ті, хто „понаїхали“, продовжують пакуватися і їхати. Дуже суттєво впала в ціні нерухомість. Вони в дуже прискореному темпі намагаються позбутися того, на що нібито мали власність, хоча вона незаконна. Але все ж таки інстинкт грабіжників у них спрацьовує. Навіть їдучи та рятуючи власне життя, все одно помародерити», — розповіла Гуменюк.

Нагадаємо, що в ніч на 14 травня ворог атакував Україну одразу з кількох напрямків. Але Повітряним силам вдалося знищити 25 дронів та 3 крилаті ракети, що їх ворог спрямував на різні важливі об'єкти.

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