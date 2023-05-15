«Це „тролінг“ інших правоохоронців»: політолог розкритикував Шмигаля за спецсигнали для БЕБ

Кабмін Дениса Шмигаля ухвалив «дуже важливе» рішення: автомобілям Бюро економічної безпеки дозволили користуватися синіми «мигалками». Вони тепер зможуть легально їздити на червоне світло, зупинятися в заборонених місцях, розвертатися через подвійну суцільну смугу і «притискати» інших учасників дорожнього руху до брівки. Про це в блозі на сайті «Цензор» написав політолог Мар’ян Ощановський.

На його думку, рішення виглядає недолуго, оскільки не вплине напряму на роботу БЕБ із захисту прав бізнесу або реформуванню цього органу.

«Верховна Рада в лютому визнала роботу БЕБ незадовільною. Навіть у меморандумі з МВФ записали перезавантаження бюро як одну з умов отримання 15,6 млрд дол. кредиту від Фонду та ще близько 40 млрд дол. пов’язаного з ним фінансування. Мигалки — це показник того, як уряд збирається реформувати БЕБ. Відповідь: ніяк», — написав політолог.

Експерт нагадав, що, замість перетворення на «інтелектуальний орган», БЕБ стало інструментом тиску і знищення тих бізнесів, які все ще продовжують працювати попри повномасштабну війну.

«За даними Економічної правди, Бюро фактично підпорядковується заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, який конфліктує з головою Податкового комітету Данилом Гетманцевим, який входить до ТСК. Наприклад, заступник директора БЕБ Віталій Гагач є кумом Татарова. Фактичний керівник аналітичного департаменту Бюро Микола Чинчин — це колишній керівник Татарова у МВС за часів Революції Гідності. Керівником, відповідальним за роботу детективів у БЕБ називають Олександра Ткачука, який також працював з Татаровим у МВС…» — написав політолог.

Як пише Ощановський, замість того, щоб змінити ситуацію, уряд фактично розширює повноваження БЕБ, даючи можливість пересуватися з привілеями.

«Для чого Денис Шмигаль зробив такий подарунок тимчасово виконуючому обов’язки начальника Бюро економічної безпеки Едуарду Федорову і „донецькій команді“ Татарова? Куди може поспішати „агент“ БЕБу, якщо його задача сидіти за комп’ютером і вивчати фінансові звіти, а не їздити в масках по заводам і вкладати людей лицем в підлогу?» — запитує Ощановський.

Він також відзначає, що практика видачі прав пересування зі спецсигналами найменшим чиновникам більше притаманна росії. При цьому незрозуміло, чи у бюро з’явилися нові повноваження і нові завдання, про які наразі невідомо.

«Чи це тонкий тролінг інших правоохоронних органів, що насправді їхні службові маячки — це уже не привілей, а звичайний аксесуар, який рішенням уряду може його розподілити кому завгодно… Денису Шмигалю, очевидно, варто уже нарешті зайняти уряд чимось корисним. Наприклад, економікою, яка продовжує летіти в прірву», — написав Ощановський.

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