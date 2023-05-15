Жінка витратила понад 8 000 євро, щоб отримати тіло своєї мрії

Британка Даніель Гросс зі Скегнесса витратила 7 500 фунтів стерлінгів, або близько 8 500 євро, на косметичну операцію, щоб отримати тіло своєї мрії, повідомляє NYbreaking. Раніше жінка їла хліб під час кожного прийому їжі і випивала по п'ять банок пепсі на день. 29-річна мати двох дітей також зазнала значних змін у тілі внаслідок вагітності і погано почувалася. Вона завжди відчувала себе товстою і ненавиділа, що не може обмінюватися одягом з подругами.

«Чесно кажучи, я постійно сиділа на дієті з десяти років. Я не могла завагітніти природним шляхом, тому мені довелося приймати гормони, які змусили мене набрати вагу, і я не могла її скинути після цього», — розповіла ЗМІ жінка.

Даніель звернулася по допомогу до Туреччини, куди вона вперше поїхала в травні минулого року, щоб зробити шунтування шлунку. Однак вона все ще відчувала себе повною і схудла майже на 40 кілограмів, перш ніж повернутися до Туреччини на повторну операцію. Під час операції Даніель збільшили груди, підтягли живіт і зробили підтяжку живота.

Тепер жінка почувається впевненіше, ніж будь-коли, і любить демонструвати своє нове тіло мрії у стильному облягаючому одязі та кроп-топах.

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