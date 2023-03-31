На нього так довго чекали: американські вчені розробили препарат для швидкого схуднення

Співробітники Медичного наукового центру Техаського університету в Сан-Антоніо виявили, що магній у нашому організмі пов'язаний з метаболізмом і ожирінням, і створили на підставі цього відкриття препарат, який змушує худнути навіть на шкідливій жирній дієті, пише Science Daily. Крім того, цей препарат запобігає іншим небезпечним наслідкам такого харчування, як зміни в печінці. Низькомолекулярний препарат, який запобігає збільшенню ваги та несприятливим змінам у печінці у мишей, яких протягом усього життя годували західною дієтою з високим вмістом цукру та жирів.

«Коли ми даємо цей препарат мишам протягом короткого часу, вони починають втрачати вагу. Вони всі стають стрункими», — сказав Мадеш Мунісвамі, доктор філософії, професор медицини при Центрі науки про здоров'я.

Дослідницька група відкрила препарат, спочатку вивчивши, як магній впливає на метаболізм, тобто на виробництво і споживання енергії в клітинах. Ця енергія, яка називається АТФ, живить процеси в організмі.

Магній є четвертим найпоширенішим елементом в організмі після кальцію, калію та натрію і відіграє багато ключових ролей у підтримці здоров'я, включаючи регулювання рівня цукру в крові та артеріального тиску, а також побудову кісток. Але дослідники виявили, що надлишок магнію сповільнює виробництво енергії в мітохондріях, які є електростанціями клітин.

Препарат, який дослідники назвали CPACC, обмежує кількість магнію, що надходить до енергетичних установок.

«Це є результатом кількарічної роботи, — сказав Мунісвамі. — Препарат, який може знизити ризик кардіометаболічних захворювань, таких як інфаркт та інсульт, а також зменшити захворюваність на рак печінки, який може супроводжувати жирову хворобу печінки, матиме величезне значення. Ми будемо продовжувати працювати над ним».

Фінансують цей проект Національний інститут охорони здоров'я, Міністерство оборони США та Партнерство точної терапії Сан-Антоніо.

Поки цей препарат недоступний для людей, нагадаємо про шість порад від українки, яка схудла наполовину: «Як повернути струнку фігуру до літа».

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