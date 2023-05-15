«Я не бачив його майже рік»: Олег «Фагот» Михайлюта про розставання з 12-річним сином

Популярний музикант, лідер гурту «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта, відзначений орденом «За мужність» III ступеня, з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну займається волонтерством. До того ж Олег став військовим добровольчого батальйону «Реванш». Лідер гурту «ТНМК» активно співпрацює з ДСНС, випустив навчаючий кліп «Дивись, куди йдеш» та розповідає про мінну безпеку.

«Нам потрібно буде близько десяти років для розмінування України, — сказав Олег в програмі „Тихий вечір з Оленою Кравець“. — Хоча мені хотілося б, щоб це сталося швидше. Однак, сапери кажуть, що треба мінімум десять років. Після Балканської війни ще не всю Хорватію розмінували, то можна уявити, що буде в нас. Це набагато масштабніше».

Війна внесла зміни і в особисте життя Фагота. Зі своїм сином, якому у серпні буде тринадцять, музикант не бачився майже рік. Він жив у дідуся в Австралії і повернувся до України лише навесні 2023 року.

«Спочатку син був на Заході України, потім дідусь забрав його в Австралію, — зізнався Олег. — Ми з сином друзі і говоримо про все на світі. І про війну. Він вже давно розумів, хто найголовніший ворог країни. Ми з ним навіть про жінок починаємо розмовляти. Він зі своєї точки зору формулює, що він відчуває і ділиться зі мною. Іноді це дуже прикольно для усвідомлення».

«ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон привітала Євробачення-2023 у Ліверпулі та зіграла Stefania.

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram