Ще одна категорія українців зможе претендувати на 6600 гривень від ООН: кого хочуть включити до переліку

В Україні пропонують розширити перелік громадян, які претендують на отримання фінансової допомоги ООН у розмірі 6 600 гривень — по 2 200 гривень протягом трьох місяців.

Як пише видання progroshi.news, пропозиція міститься у проєкті постанови, яку винесли на обговорення на сайті Федерації профспілок.

В документі йдеться про виплати пенсіонерам, зокрема, ВПО, які проживають на територіях, де ведуться або велися бойові дії, та розмір пенсії яких не досягає 3 000 гривень. Допомогу пропонують виплачувати тим, хто з лютого 2022 року не отримував додаткових виплат від міжнародних організацій та (або) допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Читайте також: В одній з областей українці можуть отримати по 6600 грн від Solidarites International: хто має право на виплати

Претенденти на допомогу ООН мають відповідати одній з наступних вимог:

мати статус внутрішньо переміщеної особи від 24 лютого 2022 р.;

проживати в населеному пункті, який постраждав від активних бойових дій, в Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях;

повернутися до місця постійного проживання після вимушеного переміщення через бойові дії.

Загалом грошову допомогу надають українцям, які мають один чи кілька критеріїв вразливості:

родина лише з батьком чи мамою і дитиною до 18 років або особою похилого віку (55 років і старше);

сім’я, якою опікується людина похилого віку та де є неповнолітня дитина;

родина з однією чи кількома особами з особливими потребами (інвалідність, хронічні захворювання тощо);

прийомна сім’я, яка піклується про дітей без супроводу чи розлучених з батьками.

Нагадаємо, що наразі уряд розглядає питання щодо скасування певним категоріям переселенців допомоги на проживання. Йдеться про тих людей, які давно виїхали на безпечні території та мали адаптуватися на новому місці. Допомогу від держави у розмірі 2 000 гривень на дорослу людину та 3 000 гривень на дитину та особу з інвалідністю хочуть виплачувати адресно — більш вразливим верствам населення та новим переселенцям.

Фото Pixabay

185

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram