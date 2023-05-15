«Не думаю, що ми повинні коментувати це»: в українській розвідці відреагували на інформацію про контакти з пригожиним

В українській військовій розвідці відреагували на публікацію у Washington Post, автори якої, посилаючись на документи розвідки США, стверджували, що фінансист групи «Вагнер» євген пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута розкрити дані про позиції військ росії для атак.

Так, представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону запитав, кому зараз вигідно обговорювати такі ініціативи, пише «NV». І додав, що Україна та спецслужби будуть і повинні обговорювати такі речі «тоді, коли це буде потрібно і відповідатиме національним інтересам» нашої країни.

«Якщо йдеться про спецслужби, про розвідку, то використовують різні засоби та інструменти. Щодо окремих вкидів, за якими йдуть офіційні розслідування в Міністерстві юстиції США, я не думаю, що ми маємо коментувати це», — сказав він.

Відхрестився від спілкування з українською розвідкою і сам пригожин, заявивши, що або журналісти WP «намагаються хайпанути», або кампанію проти нього проводять «товариші з Рубльовки».

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Фото з мережі

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