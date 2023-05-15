Пригожин пропонував Україні здати Бахмут в обмін на секретну інформацію, але отримав відмову, — ЗМІ

Ватажок російської ПВК «Вагнер» євген пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де йдуть запеклі бої, розкрити дані про позиції військ рф для атак. Україна на це не погодилася. Про це з посиланням на документи розвідки США пише Washington Post.

Таку пропозицію «кухар гутіна» нібито зробив через свої таємні контакти Головному управлінню розвідки Міноборони України наприкінці січня.

«Пригожин публічно ворогував з російськими воєначальниками, які, як він затято заявляє, не змогли озброїти і поповнити запаси його сил, які надавали життєво важливу підтримку військовим зусиллям Москви. Але він також є союзником президента росії володимира путіна, який цілком може розцінити пропозицію пригожина обміняти життя бійців „Вагнера“ на російських солдатів як зраду», — йдеться в публікації.

Пригожин кілька разів звертався з такою пропозицією.

«Два українські чиновники підтвердили, що пригожин кілька разів розмовляв з управлінням української розвідки. Один із чиновників сказав, що пригожин неодноразово робив пропозицію щодо Бахмута, але Київ відхиляв її, тому що чиновники не довіряють пригожину і вважали його пропозиції нещирими», — йдеться у матеріалі.

У Вашингтоні також не повірили таким намірам керівника «вагнерівців», розповів офіційний представник США.

«Українські та американські офіційні особи говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційну інформацію», — пише WP.

Інші документи Пентагону, що просочилися, показують, що чиновники міноборони росії в приватному порядку задавалися питанням, як реагувати на критику пригожіним дій їх збройних сил, і його вимоги про додаткові ресурси. У документах також йдеться про боротьбу за владу між «кухарем Путіна» та вищими посадовими особами росії, включаючи міністра оборони сергія шойгу.

«На цьому напруженому фоні пригожин підтримував таємні стосунки з українською розвідкою, які, окрім телефонних дзвінків, включали особисті зустрічі з офіцерами ГУР у невказаній африканській країні, йдеться в одному документі», — пише видання.

Також у матеріалі американської газети йдеться, що пригожин нібито говорив офіцерові української розвідки, що війська росії зазнають труднощів з постачанням боєприпасів, радив ЗСУ просуватися вперед і штурмувати адмінкордон з окупованим Кримом.

Як писали «ФАКТИ», російське військове керівництво давно намагається приборкати ватажка терористичної організації ПВК «Вагнер» євгена пригожина через його гучні заяви. Міноборони росії розглядає можливість проведення кампанії з дискредитації лідера «вагнерівців».

Зазначимо, що Бахмут залишається найгарячішою точкою на фронті. Проте поступово українські війська, зокрема полк «Азов», починають відрізати один із флангів росіян на південь від міста — так розпочинається операція зі зняття блокади з Бахмута.

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