Стрижка — вогонь: «голову МВС «ЛНР» Корнета підірвали у перукарні у Луганську (фото, відео)

У тимчасово окупованому Луганську, в якому протягом останніх кількох днів фіксувалися «прильоти» по важливих для загарбників об'єктах, вдень у понеділок, 15 травня, вибух пролунав у центрі міста.

«База» пише, що це був третій вибух за день. За попередніми даними, в одному із салонів краси Луганська вибухнула граната. Повідомляється про постраждалих і те, що на місці працює багато «силовиків».

Їхня поява на місці вибуху, схоже, не випадкова. Декілька росЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про поранення "тво очільника МВС "ЛНР" Ігоря Корнета.

Корнет – фігурант баз сайту «Миротворець», знаходиться у розшуку в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України – «Злочини проти основ національної безпеки України»

За деякими даними, під час вибуху постраждали чотири особи. Про їхній стан нічого не відомо.

У квітні 2022 року ГУР МО України повідомляло, що Ігоря Корнета заарештували співробітниками ФСБ росії і утримували в слідчому ізоляторі у Ростові-на-Дону.

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