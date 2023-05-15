Грози на заході, похолодання на півночі та майже літо у Києві: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня

В Україні, де зараз відчувається вплив магнітних бурь, протягом дня 15 травня температура повітря очікується +20+24 градусів. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, дощі можливі в західних областях, де також температура повітря буде трохи нижчою (вдень +16+20 градусів).

«У Києві понеділок передбачається сухим та теплим, максимально +23, +24 градуси. Короткочасне невелике похолодання буде у вівторок на півночі України, потім знову тепла комфортна погода», — написала вона.

Відомий синоптик Ігор Кібальчич пише, що в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління. Щодня середньодобова температура наближається до літніх показників: помітно потеплішали ночі, а вдень стовпчики термометрів впевнено перевищують +20 °С.

«До кінця другої декади травня потепління у нашій країні продовжиться. Переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску за винятком західних областей, де циклонічна діяльність та атмосферні фронти стануть причиною короткочасних дощів у супроводі гроз, а температурний фон виявиться трохи нижчим, порівняно з рештою території країни. Оскільки у багатьох областях України вже тривалий час відсутні суттєві опади, а середня температура підвищується, то збільшився ризик пожежної небезпеки у лісових та лісостепових районах до 5 класу (максимальний рівень). Слід бути уважнішими при поводженні з вогнем, а також не розводити багаття в недозволених місцях», — прогнозує він.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якою буде погода влітку 2023 року.

Фото: Pixabay

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