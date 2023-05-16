Андрій Шевченко назвав найкращий момент у своєму житті (відео)

Ексфорвард «Мілана» та збірної України Андрій Шевченко, якого жорстко розкритикував Роман Зозуля, напередодні вирішального міланського дербі у півфіналі Ліги чемпіонів, згадав свій переможний пенальті у фіналі розіграшу-2002/2003. Точний удар у ворота Джанлуїджі Буффона, який приніс «Мілану» трофей, українець назвав найкращим моментом у своєму житті.

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«Щоразу, коли я згадую про той пенальті у фінальному матчі з «Ювентусом», мене охоплюють емоції. Це найкращий момент у моєму житті, — зізнався Андрій Шевченко в інтерв'ю Tuttomercatoweb. — Сезон розпочався для мене дуже погано, із тримісячної травми. Повертатись було дуже важко, бо Анчелотті змінив ігрову схему на 4−3-2−1. Мені це не дуже подобалося, але це спрацювало, команда грала добре.

Я чекав свого моменту, і врешті-решт він настав у матчі проти «Реала». Анчелотті подзвонив мені перед грою та сказав, що дасть шанс зіграти. Йому вдалося мотивувати мене, хоч я і так був дуже мотивований. Ми виграли з рахунком 1:0, я забив гарний гол.

Потім півфінал проти «Інтера», дуже складні ігри. Була велика напруга, дехто навіть не міг спати через це. Нікому не хотілося програвати. Далі фінал проти «Ювентуса», то були сильні емоції".

Нагадаємо, що у 2003 році Шевченко виграв Лігу чемпіонів, а через рік завоював «Золотий м'яч» найкращого футболіста Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко за великі гроші продав прапор України з автографом Володимира Зеленського.

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