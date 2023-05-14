У вівторок, 16 травня, за підсумками поєдинку в Мілані визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв мадридський «Реал». Нагадаємо, у першому матчі, що пройшов минулого тижня, у третьому в історії Ліги чемпіонів міланському дербі сильнішим виявився «Інтер» — 2:0.

Перед протистоянням на «Джузеппе Меацца» суперники провели чергові матчі в серії А. «Інтер» у результативному поєдинку обіграв «Сассуоло» — 4:2 (Лукаку, 41, 89, Трессольді, 55, у свої ворота, Мартінес, 58 — Енріке, 63, Фраттезі, 77), здобувши сьому поспіль перемогу в усіх турнірах, та продовжує боротьбу з «Ювентусом» та «Лаціо» за другий рядок у турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу «Інтер» — «Сассуоло» — 4:2

У свою чергу, «Мілан» на виїзді безвільно поступився «Спеції» — 0:2 (Вісневські, 75, Еспозіто, 85; українець Віктор Коваленко вийшов на заміну у складі господарів уже в компенсований до другого тайму час) та розташовується на п'ятому місці, випереджаючи «Рому» та «Аталанту», що йдуть на шостому-сьомому місцях, лише на три очки.

Відеоогляд матчу «Спеція» — «Мілан» — 2:0

У майбутньому поєдинку букмекери більше вірять в успіх номінальних господарів. Наприклад, контора «Фаворит Спорт» ставки на перемогу «Інтера» приймає з коефіцієнтом 2,10, на нічию — 3,45, на виграш «Мілана» — 3,85. А ось у підсумковому успіху «інтерісті» фахівці практично не сумніваються та дають на них коефіцієнт лише 1,08 (на прохід до фіналу «россо-нері» — 9,70).

У прямій трансляції на території України поєдинок «Інтер» — «Мілан» покаже о 22:00 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. ½ фіналу. Матч-відповідь

16 травня (вівторок)

«Інтер» — «Мілан» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що в іншому півфіналі в середу, 17 травня, зійдуться англійський «Манчестер Сіті» та мадридський «Реал» (перший матч — 1:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що півфінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Манчестер Сіті» завершився скандалом.

Фото uefa.com

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