«Свідомий українець з цим лайном поруч на одному гектарі не сяде»: Шевченку дісталося на горіхи від Зозулі

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, від імені якого рашистам відправили вбивчий «привіт», звинуватив свого ексодноклубника з «Динамо», легендарного Андрія Шевченка у ситуативному патріотизмі. Гравця іспанської «Райо Махадаонди», зокрема, обурив той факт, що екстренер «жовто-синіх» спілкувався на трибунах «Сан-Сіро» з проросійським сербським тенісистом Новаком Джоковичем під час півфіналу Ліги чемпіонів «Мілан» — «Інтер» (0:2).

«Латентна вата? Дурість? Подвійні стандарти? Якщо ти посол благодійної платформи з підтримки України United 24, то, окрім запису промороликів, на тобі лежить ще й репутаційна відповідальність, — написав Роман Зозуля в Instagram. — І вже не особиста, а за всю країну. І якщо тебе запрошують на футбол, а поруч сидить спортсмен з відвертими проросійськими поглядами, то ти апріорі не можеш притискатися до нього з блаженним виглядом.

Свідомий українець з цим лайном поруч на одному гектарі не сяде. То чому там сидить наша національна гордість?

Чи знав Андрій Шевченко, що сидить поряд із сербським тенісистом Новаком Джоковичем? Чи знав Андрій Шевченко, що серб та його батько — активні русофіли? Чи знав Андрій Шевченко, що Новак Джокович за повернення спортсменів із рф та рб у спорт?

Очевидно, що він знав. Як і знав, що Абрамович працює на користь росії, коли просив зняти з нього санкції, адже вони були бізнес-партнерами до листопада 2022 року.

Як і знав, що Інфантіно повністю керований та корумпований росією, коли фотографувався з ним. Як знав, що йде в НОК, який кишить колишніми регіоналами. І вийшов з нього тільки після того, як це набуло гучного розголосу.

Чомусь Андрій Миколайович наполегливо вдає, що його особисті інтереси, дружба та переваги поза війною. Якийсь ситуативний патріотизм.

Ми вимагаємо від усього світу санкцій та недопуску російських спортсменів до міжнародних чемпіонатів та змагань, а наш посол тусить із основними адептами та пропагандистами протилежної точки зору. Чи адекватно після цього нас сприймають у світі?

Я довго мовчав з цього приводу і навіть припускав, що людина могла помилитися, але зараз її помилки стали системними. То чи помилки це?

І я не розумію, чому це влаштовує українських спортивних журналістів? На вашу думку, це не на часі чи є інша причина?"

Нагадаємо, що 33-річний Зозуля, в активі якого 33 матчі та 4 м'ячі у футболці збірної України, разом з Олександром Усиком «вдягнув» дві бригади наших воїнів і постійно надсилає допомогу з Іспанії. В свою чергу, Андрій Шевченко за великі гроші продав прапор України з автографом Володимира Зеленського.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля їдко пройшовся путінським шабашем у «лужниках».

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